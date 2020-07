Udinese-Juventus, dove vedere la partita in tv

Appuntamento con la storia per la Juventus che, con una vittoria alla Dacia Arena, conquisterebbe il suo nono scudetto consecutivo. Contro trova però l'Udinese con estrema necessità di punti, per allontanarsi dalla zona retrocessione. Calcio d'inizio alle ore 19.30, in diretta su Sky Sport

Vincere per conquistare il nono scudetto consecutivo: è questo l'obiettivo della Juventus per la trasferta di Udine. La formazione di Maurizio Sarri ha l'occasione per chiudere definitivamente i conti e conquistare il titolo con tre giornate d'anticipo. Il pareggio dell'Inter ha infatti spianato la strada allo scudetto bianconero e adesso alla Juventus mancano soltanto tre punti. Una vittoria che, però, sarà tutta da conquistare contro un'Udinese che, a sua volta, non può permettersi di lasciare nulla per strada. Le vittorie di Genoa e Lecce nel mercoledì di campionato hanno infatti complicato la situazione di classifica degli uomini di Gotti, che adesso si trovano appaiati ai rossoblù con soli 4 punti di vantaggio sui giallorossi, fermi al terz'ultimo posto. Una sfida tutta da vivere, in diretta esclusiva su Sky Sport, con corsi e ricorsi storici che potrebbero ripetersi: la Juventus ha infatti già conquistato lo scudetto a Udine in occasione del famoso 5 maggio 2002, quando l'Inter perse contro la Lazio e gettò via il campionato all'ultima giornata.