L'allenatore dei nerazzurri ha presentato il prossimo impegno sul campo del Genoa: "Rimaniamo concentrati per concludere bene la stagione. Eriksen sta lavorando in maniera seria e costante. Napoli e Atalanta avranno qualche giorno in più di riposo per recuperare, noi arriveremo tirati alla sfida contro il Getafe di Europa League"

Dopo il pareggio interno con la Fiorentina, l’Inter si prepara a tornare a scendere di nuovo in campo in casa del Genoa. Antonio Conte ha presentato così la sfida ai canali ufficiali del club: "Dobbiamo rimanere concentrati e finire nel miglior modo possibile la nostra stagione. A prescindere dall’avversario, che abbiamo studiato nonostante ci sia stato pochissimo tempo per preparare la partita, noi dobbiamo essere molto concentrati su di noi. È importante focalizzarci su quello che possiamo e dobbiamo fare sempre con il massimo rispetto verso chi affrontiamo. Nicola penso che sia un bravissimo allenatore, è arrivato e si è calato benissimo nell’ambiente Genoa, che già conosceva. Sono contento perché è un ragazzo giovane che ha idee e voglia di fare. Penso che i rossoblù a gennaio abbiano voluto aumentare il livello di esperienza, è una squadra che sta lottando per non retrocedere, noi andiamo lì perché vogliamo continuare il nostro processo di crescita e cercare di finire nel migliore dei modi e con l’ambizione, come dev’essere, di prendere i tre punti".

L'assenza di Barella Nicolò Barella non sarà della partita. Diffidato, è stato ammonito contro la Fiorentina e dovrà osservare un turno di squalifica. "In casi del genere si è obbligati a fare rotazioni o sostituzioni. Soprattutto in questa parte finale in cui si è accumulata un po' di fatica e i ritmi sono elevati è inevitabile cercare di fare delle rotazioni e alternare dei giocatori. Il fatto di fare grande attenzione accomuna un po' tutti ora. Bisogna cercare di preparare la partita tatticamente cercando di vedere dove puoi fare male e dove ti possono fare male, nel minor tempo possibile e cercando di alleggerire il più possibile i carichi durante l'allenamento" ha proseguito l'allenatore.

Conte: "Eriksen ormai è inserito" Conte ha discusso anche di Christian Eriksen, che si è distinto positivamente nell'ultima uscita: "Ormai è inserito, lui sta cercando di dare il suo meglio e noi stiamo cercando di metterlo nelle migliori condizioni perché è al centro del gioco. In fase di non possesso ha libertà di muoversi dietro le punte, di attaccare lo spazio, di andare a ricevere il pallone, può fare quello che vuole, deve continuare a lavorare in maniera seria e costante come sta facendo".