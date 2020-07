Il padre del fenomeno argentino del Barcellona acquista una casa a Milano e prende la residenza nel nostro Paese: ma dietro il suo trasferimento in Italia ci sono solo ragioni di natura fiscale. Nessuna trattativa per portare Messi all'Inter

La notizia ha subito fatto scatenare le fantasie dei tifosi dell’Inter: il papà di Leo Messi che acquista una casa a Milano e presto si trasferirà in Italia e prenderà la residenza nel nostro Paese. L’indiscrezione delle ultime ore, confermata, ha acceso i sogni dei tifosi nerazzurri che hanno immaginato l’approdo del fuoriclasse del Barcellona all’Inter nella prossima stagione. I movimenti del padre dell’argentino però non sono legati in nessun modo al futuro del figlio: nessuna trattativa di mercato in vista tra il club di Suning e la Pulce, è da escludere infatti che dietro all’acquisto di un appartamento in Italia da parte di Jorge Messi ci sia un possibile trasferimento del numero 10 del Barcellona in Serie A, con la maglia dell’Inter.