Milan-Atalanta, le probabili formazioni

Pioli ritrova Kjaer in difesa, ma quante assenze pesanti. Gasperini (squalificato) deve valutare le condizioni di Zapata, uscito stanco dalla vittoria con il Bologna ma comunque verso una maglia da titolare per la sfida di San Siro. Diretta Sky Sport Serie A, calcio d'inizio ore 21:45 LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 36^ GIORNATA

Un girone dopo è cambiato tutto, tranne l'Atalanta, che invece gioca bene e vince come sempre. E' un altro Milan, però, rispetto alle cinque reti incassate lo scorso 22 dicembre al Gewiss Stadium. La squadra di Pioli ora è sesta in classifica, non ha mai perso dopo il lokdown e ha vinto cinque delle ultime sei gare. Dall'altra parte i nerazzurri sono in lotta per il secondo posto, dietro alle spalle della Juventus: "Un risultato incredibile", lo ha descritto Gasperini, in attesa di quella Champions che vede l'Atalanta fra le migliori otto d'Europa. Intanto a San Siro calcio d'inizio fissato per le 21:45, diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

Milan, assenze pesanti per Pioli vedi anche Pioli: "Rinnovo? Fatico a non pensarci" Nessuna prova di formazione per Pioli nella giornata di giovedì, con quelli che hanno giocato con il Sassuolo che addirittura non sono scesi in campo, limitandosi alla palestra. Impegni ravvicinati, dopo i neroverdi ecco l'Atalanta. Intanto in difesa recupera Kjaer, che era in dubbio per la sfida con i nerazzurri. Al suo fianco, davanti a Donnarumma, ecco il giovane Gabbia. Ai lati Calabria e Laxalt, che prende il posto dello squalificato Theo Hernandez. Le chiavi del centrocampo vanno a Kessiè e Biglia, mentre in supporto ad Ibrahimovic ci saranno Paquetà, Bonaventura e Calhanoglu. Indisponibili anche Bennacer (squalificato come Theo), Conti e Romagnoli (stagione finita per il capitano rossonero). MILAN (4-2-3-1) Probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Laxalt; Kessie, Biglia; Paquetà, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic.