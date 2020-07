L'ottimismo del ministro dello sport sul ritorno del pubblico sugli spalti a partire dalla prossima stagione: "Ma con precauzione e se la curva epidemiologica lo permetterà"

Si avvicina a grandi passi la riapertura degli stadi ai tifosi. Non c'è ancora una decisione in tal senso e sicuramente non accadrà per il campionato 2019-20 ormai agli sgoccioli. Ma a settembre si aprono spiragli: è stato il ministro dello sport Vincenzo Spadafora a annunciarlo. "A settembre tifosi di nuovo allo stadio" ha detto esplicitamente il ministro, senza mancare di sottolineare, naturalmente che ciò dovrà avvenire "nel rispetto delle necessarie precauzioni" e "se la curva epidemiologica ce lo consentirà".

Riapertura con precauzioni approfondimento Il Torino testa tecnologia anti-Covid allo stadio La riapertura degli stadi al pubblico è ormai attesa, tenendo anche conto del fatto che - come accade in altri Paesi- è possibile riaprire gli spalti a un numero limitato di spettatori, conservando così un ragionevole margine di distanziamento sociale. Sulla questione è entrato nel dettaglio lo stesso Spadafora, il quale ha precisato che la riapertura ai tifosi avverrà "ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima, ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore".