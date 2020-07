Superati i 16 milioni di casi nel mondo

Cina, 46 nuovi casi e nessun decesso

L'autorità sanitaria cinese ha dichiarato di aver ricevuto ieri segnalazioni di 46 nuovi casi confermati di COVID-19 in Cina continentale, di cui 35 trasmessi internamente. Secondo la commissione, ieri non è stato riportato alcun decesso relativo alla malattia. Il totale dei casi confermati in Cina continentale ieri è arrivato a 83.830, con 288 pazienti ancora in cura, di cui 18 in condizioni gravi, 78.908 persone dimesse dopo essere guarite e 4.634 deceduti per la malattia.