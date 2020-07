36^ giornata Serie A, le partite di oggi

Tre partite in programma nel sabato di Serie A. Si comincia con Brescia-Parma, poi spazio a Genoa-Inter e Napoli-Sassuolo: il programma completo

Dopo Milan-Atalanta, la 36^ giornata di Serie A prende sempre più forma con tre partite in calendario nella giornata di sabato. Si parte alle 17:15 con Brescia-Parma, partita tra una squadra che non può più raggiungere l'obiettivo salvezza e quella di D'Aversa, fresca di 2-1 al Napoli. Alle 19:30 l'Inter di Antonio Conte va sul campo del Genoa, avversario a caccia di punti per tenere a distanza la terzultima posizione. Alle 21:45 fari puntati sul San Paolo, dove si incrociano due squadre ferite dall'ultimo turno di campionato, concluso con una sconfitta a testa: il Napoli di Rino Gattuso e il Sassuolo di Roberto De Zerbi.