"Tante problematiche, Marusic e Acerbi non al meglio"

Ancora problemi di formazione per Inzaghi, che dovrà valutare i vari acciaccati: "Vedremo i ragazzi come hanno recuperato e decideremo chi potrà venire a fare questa partita. Ho qualche decisione da prendere, ma lo farò con calma. Abbiamo qualche problematica: Marusic, Acerbi, Vavro e Cataldi probabilmente ci saranno anche se non sono al meglio. Gli altri saranno presenti, eccezion fatta per lo squalificato Lazzari e per gli infortunati Lulic, Radu e Leiva che ormai hanno finito la stagione".