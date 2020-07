La squadra di Liverani affronta la trasferta di Bologna con l'unico obiettivo di vincere per continuare a sperare nella salvezza. Partenza choc per i pugliesi: dopo 5' i padroni di casa sono già avanti con Palacio (assist di Barrow) e Soriano. Alla mezz'ora Barrow centra il palo, poi il Lecce la riapre a fine primo tempo con Mancosu. Nella ripresa traversa di Falco. Il match è in diretta su DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky)