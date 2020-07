Juventus-Sampdoria, dove vedere la partita in tv

La Juventus ospita la Sampdoria all'Allianz Stadium: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Dopo la sconfitta contro l'Udinese, la Juventus ha a disposizione il secondo match point per chiudere il discorso scudetto. I bianconeri ospitano all'Allianz Stadium la Sampdoria che, nonostante la sconfitta nel derby contro il Genoa, è già salva. I blucerchiati hanno raggiunto l'obiettivo grazie a uno straordinario mese di luglio: in questo mese, infatti, quella di Ranieri è la squadra ad aver ottenuto più successi, ben 5. Sono 123 i precedenti in Serie A tra le due squadre: 60 vittorie della Juventus, 37 pareggi e 26 vittorie della Samp.