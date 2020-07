L'allenatore bianconero alla vigilia della sfida con la Samp: "Un'altra occasione per arrivare al traguardo, ma per vincere c'è tempo fino al 2 agosto. Pjanic fuori per scelte tecniche, abbiamo affrontato avversari fisici, ma non ho dubbi sulla sua moralità e sarà preso in considerazione come gli altri. Nessun calo, a volte abbiamo pagato la troppa voglia di aggredire. Bisogna fare meglio, ma la mentalità mi piace" LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 36^ GIORNATA

Alla Dacia Arena, la Juventus ha perso contro l'Udinese la prima chance per chiudere il discorso scudetto. I bianconeri possono ora festeggiare all'Allianz Stadium, in occasione della sfida contro la Sampdoria. Maurizio Sarri ha parlato così in conferenza stampa: "In tutte le partite vogliamo ottenere il massimo, ora c'è la volontà di andare all'obiettivo senza perdere la testa – ha dichiarato l'allenatore bianconero – Abbiamo tempo fino al 2 agosto per vincere lo scudetto, contro la Samp sarà una possibilità per arrivare al traguardo, perché andarci vicino conta zero. Affrontiamo un avversario che ha trovato la sua giusta dimensione, ma noi abbiamo un obiettivo e nessuno deve sovrastarci per motivazioni. La stagione? Alla squadra do un voto positivo, è stato il campionato più difficile della storia. Se guardiamo le classifiche ci sono stati degli stravolgimenti. Alla luce di queste difficoltà, credo che la squadra abbia fatto bene".

"Pjanic? Fatte scelte diverse. Non ho dubbi sulla sua moralità" leggi anche Juventus campione se... Tutte le combinazioni Nelle ultime gare non ha trovato spazio Miralem Pjanic: "Ha fatto 46 partite, mi sembra che si sia visto parecchio quest'anno. Nelle ultime due gare abbiamo fatto scelte diverse perché giocavamo contro squadre fisiche. Pjanic ha giocato tantissimo, ora ha un piccolo acciacchino come tutti i giocatori con più di 40 presenze. È un problema risolvibile, sta lavorando per migliorare e rientrerà in gruppo. Vedremo nelle ultime ore se sarà della partita o meno. Non so la situazione di Arthur al Barcellona e non m'interessa, ma non ho dubbi sulla moralità di Pjanic e sarà preso in considerazione come gli altri. Gli infortunati? Higuain si è allenato in gruppo e proverà gradualmente. De Sciglio dovrebbe rientrare la settimana prossima. Non è una situazione drammatica, abbiamo gli uomini per sopperire".