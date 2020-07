36^ giornata Serie A, le partite di oggi

Sarà una lunga e intensa domenica ad archiviare la 36^ giornata di Serie A. Ben sei le gare in calendario dopo le quattro partite giocate tra la serata di venerdì e quella di sabato. Si parte alle 17:15 con Bologna-Lecce: il gruppo di Mihajlovic cerca una vittoria che manca da cinque partite e lo fa contro la squadra di Liverani, a caccia di punti per credere ancora nella salvezza. Ben quattro le gare in calendario alle 19.30: la Roma ospita la Fiorentina nella sua corsa al quinto posto, mentre la Lazio insegue punti preziosi per il secondo posto sul campo del Verona. La Spal, già retrocessa, attende il Torino, mentre l'Udinese dopo la vittoria sulla Juve cerca punti per allontanare definitivamente la zona retrocessione a Cagliari. Il programma si chiude alle 21:45 con Juventus-Sampdoria: una vittoria può garantire ai bianconeri di Sarri il nono scudetto consecutivo.