Parma-Atalanta, dove vedere la partita in tv

Reduce da due vittorie consecutive, la formazione di D'Aversa va alla ricerca di punti per chiudere il campionato nella parte sinistra della classifica. Contro, però, trova l'Atalanta che, in attesa di sfidare il Psg in Champions League, punta il secondo posto. Calcio d'inizio alle 19.30, diretta DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky)

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 37^ GIORNATA