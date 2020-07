Cagliari-Juventus, dove vedere la partita in tv

La Juventus, fresca vincitrice dello scudetto, va a far visita al Cagliari alla Sardegna Arena. I bianconeri puntano a migliorare ulteriormente il proprio punteggio in classifica, mentre i rossoblù cercano quella vittoria che manca ormai da 8 giornate. Calcio d'inizio alle 21.45, diretta DAZN 1 (canale 209 del telecomando Sky)

La Juventus, fresca vincitrice dello scudetto, va a fare visita al Cagliari alla Sardegna Arena. I bianconeri puntano a concludere al meglio il proprio campionato, in preparazione anche alla gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione del prossimo 7 agosto. All'Allianz Stadium si partirà dallo 0-1 in favore dei francesi dell'andata e chi vincerà strapperà il biglietto per la Final Eight di Lisbona. La formazione di Maurizio Sarri trova di fronte un Cagliari, che ha già ottenuto matematicamente la salvezza, ma che non centra la vittoria ormai da 8 turni: farlo contro la Juventus darebbe prestigio ai ragazzi di Walter Zenga e li riporterebbe vicini alla parte sinistra della classifica, adesso distante 4 punti.