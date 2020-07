Sampdoria-Milan, dove vedere la partita in tv

Battere la Sampdoria per continuare a mantenere viva la speranza di poter scavalcare la Roma (avanti di 4 punti e impegnata in serata contro il Torino in trasferta) al quinto posto in queste ultime due giornate di campionato: è questo l’obiettivo del Milan di Stefano Pioli, una delle squadre più in forma di tutta la Serie A e ancora imbattuta nel post lockdown. 60 i punti conquistati dai rossoneri fino a questo momento della stagione, con Ibra e compagni che attualmente sono sesti in classifica: la Sampdoria, già aritmeticamente salva, è reduce da due sconfitte consecutive contro Genoa e Juve e arriva al match da 15esima in classifica con 41 punti.