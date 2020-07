Il presidente di Lega, al termine dell'assemblea svoltasi a Milano, ammette la possibilità di un rinvio per l'inizio del prossimo campionato, previsto per il 12 settembre: "Speriamo di guadagnare un po' di tempo e far riposare di più le squadre". E sulla riapertura degli stadi: "Faccio fatica a pensare alle discoteche aperte e alla Juventus premiata senza tifosi..." VIDEO. DAL PINO: "STUDIO SERIO PER RITORNO PUBBLICO NEGLI STADI"

La Serie A, vicina alla sua conclusione nel prossimo weekend, comincia a guardare al proprio futuro. Nel pomeriggio di giovedì, i presidenti dei 20 club del massimo campionato italiano si sono riuniti a Milano per discutere di alcuni temi importanti. In primis quello riguardante l'inizio del prossimo campionato, al momento previsto per il 12 settembre. Al termine dell'assemblea, il presidente di Lega, Paolo Dal Pino, ha ammesso come sia al vaglio la possibilità di una partenza posticipata: "Esiste l'ipotesi di uno slittamento, non so di quanto ma è un tema ancora aperto. Ne parleremo settimana prossima e definiremo insieme una data. Teoricamente si dovrebbe ripartire il 12 settembre, ma stiamo cercando di capire come recuperare tempo più avanti, perchè così il calendario sarebbe davvero ristretto. Dobbiamo ancora decidere, ma speriamo di guadagnare un po' di tempo per dare modo alle squadre di riposare di più prima dell'inizio del nuovo campionato".