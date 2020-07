Uomo della Domenica: Dybala il contagio della Joya

Da giovedì 30 luglio “L’uomo della Domenica” racconta l’ascesa dell’ultimo campione juventino, giunto quest’anno ad una maturazione mai così piena, dando un contributo importante al nono scudetto consecutivo, record italiano dei bianconeri. Una stagione perfetta, pur segnata dalla positività al Covid, che sembra averlo reso ancora più completo e solido in attacco.

“Il contagio della gioia. Lo stupore per la diversità – scrive Porrà -. Quello acceso dal gesto creativo di Paulo Dybala, sempre in viaggio verso la definitiva consacrazione. Da Laguna Larga a Torino attraverso tappe mai banali, stagioni spese ad elaborare dolorosi distacchi, a fare ordine dentro, attorno a sé, ad affinare il repertorio, a gestire il paragone con Messi, l’intesa con Ronaldo, ad inseguire nella Juve il proprio centro di gravità. Oggi Dybala sembra pronto per fare quello che tutti si aspettano da lui. Piazzare l’ultimo sprint per approdare allo status di fuoriclasse. E sempre, rigorosamente, nel nome del padre.”

Il forte legame con la famiglia e con le sue radici argentine; il lutto per la perdita precoce del papà, il suo vero scopritore e motivatore, fin da bambino; lo stile equilibrato e maturo con cui gestisce la sua celebrità planetaria: tutto questo fa di Dybala un campione anomalo, una star con la testa ben piantata sulle spalle.

Con le consuete citazioni musicali, letterarie e cinematografiche la puntata scava nella biografia dell’argentino che ama il Brasile e da bambino ammirava Ronaldinho, pratica il gioco degli scacchi ed è stato paragonato a Omar Sivori, pur nella profonda diversità delle loro personalità. In onda da giovedì 30 luglio alle 19.00 su Sky Sport Uno e disponibile su on demand e Sky Go.