Dodici calciatori saranno squalificati per l'ultima giornata di campionato. Un turno di stop anche per Sarri. Per Nicola solo un'ammenda da 2mila euro. L'allenatore del Genoa sarà dunque regolarmente in panchina per la sfida salvezza della 38^ giornata L'ARBITRO NON TROVA IL COLPEVOLE, ESPULSO NICOLA

Dodici calciatori hanno già chiuso la propria stagione. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la penultima giornata di campionato includono anche un turno di stop per Maurizio Sarri (diffidato e ammonito contro il Cagliari) e solo un'ammenda (da 2mila euro) per Davide Nicola, al centro di un curioso caso di espulsione nell'ultima partita del suo Genoa dove una nuova regola ha portato al suo allontanamento. L'allenatore rossoblù ha risposto in prima persona - si legge nel comunicato della Lega - "non essendo stato identificato l'autore della frase offensiva, proveniente dai componenti della panchina del Genoa rivolta al direttore di gara". Nicola sarà dunque regolarmente in panchina nella sfida salvezza del suo Genoa domenica sera contro il Verona.