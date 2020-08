Atalanta-Inter, dove vedere la partita in tv

Lo scudetto è già stato conquistato dalla Juventus, il secondo posto non ha ancora un proprietario definito: se lo giocano anche Atalanta e Inter, avversarie al Gewiss Stadium in una delle partite di cartello della 38^ e ultima giornata di Serie A. Le due squadre sono separate da un punto e la sfida di Bergamo ha il sapore di uno spareggio, al quale la squadra di Antonio Conte arriva con un punto di vantaggio. Di fronte ci saranno il miglior attacco e la miglior difesa del campionato: una vittoria permetterebbe all'Atalanta il sorpasso, con un successo l'Inter ipotecherebbe il secondo posto. Alla finestra c'è però la Lazio: in caso di pareggio tra Atalanta e Inter e di vittoria dei biancocelesti a Napoli, sarebbe la formazione di Inzaghi a scavalcare entrambe e balzare al secondo posto. La sfida del Gewiss Stadium sarà utile ad Atalanta e Inter per testare la condizione dei loro giocatori in vista degli impegni in coppa: l'Inter scenderà in campo negli ottavi di Europa League contro il Getefe mercoledì 5 agosto, mentre l'Atalanta giocherà i quarti di finale di Champions League contro il Psg mercoledì 12 agosto a Lisbona.