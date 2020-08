Pioli: "Non dite a Ibra che è vecchio"

Non dite a Ibrahimovic che è vecchio. E' il consiglio di Stefano Pioli a chi rimarca il record dello svedese, giocatore più anziano ad aver raggiunto la doppia cifra di reti in una singola stagione in Serie A. "Non diteglielo - il suggerimento del tecnico a Milan Tv - che è il più vecchio ad averne fatti 10 in una stagione. E' un campione in tutto quello che fa, ci ha dato un contributo importantissimo. I nostri miglioramenti sono andati di pari passo, individualmente e collettivamente".