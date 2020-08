Il direttore tecnico dei rossoneri ha confermato la volontà di rinnovare il contratto di Ibrahimovic: "Abbiamo costruito qualcosa in questa stagione e Zlatan è parte di questo progetto. Non sarà una trattativa facile, ma vogliamo proseguire con lui" MILAN-CAGLIARI LIVE

È un Milan che guarda al futuro, ripartendo dalle certezze consolidate negli ultimi mesi. Tra queste, c’è senz’altro Zlatan Ibrahimovic. Dopo un momento della stagione in cui sembrava scritto il suo addio a fine anno, adesso il rinnovo è l’ipotesi più concreta: l’ha confermato anche Paolo Maldini, direttore tecnico del club, a Sky Sport. "Abbiamo costruito qualcosa in questa stagione, che deve avere continuità. Zlatan fa parte di questo progetto. Non sarà una trattativa facile, ma vogliamo proseguire con lui. In attacco con lui ci sentiamo a posto, poi ci sono Rebic, Leao e altri giovani che possono crescere esponenzialmente con lui. Questa è la nostra linea" ha detto Maldini.