Ieri avversari ma anche campioni del mondo con l'Italia nel 2006. Oggi sono cambiati i ruoli ma l'amicizia è rimasta sempre la stessa. Ecco perché Francesco Totti ha deciso di concedersi una visita a Castel Volturno dall'amico Gattuso: "Come sta? Alla grande. In forma come sempre", ha scherzato l'ex bandiera e dirigente della Roma ai microfoni di Sky Sport. Ora non gioca e non allena, ma si sta concentrando sulla sua nuova carriera da agente e sulla CT10, la propria agenzia di scouting. Con un occhio al calcio giocato, come ad esempio la Champions: "Spero che il Napoli a Barcellona ce la possa fare (calcio d'inizio al Camp Nou il prossimo 8 agosto). Lo spero io ma lo spera tutta Italia".