Paratici: "Pirlo è un predestinato"

Il Chief Football Officer bianconero ai microfoni di Sky Sport: "Stagione complicata, l'esonero di Sarri non è dipeso da una gara. Perché Pirlo? Ragiona da allenatore come lo faceva da centrocampista, ci aspettiamo grandi cose da lui". Poi sulla maledizione Champions: "Competizione sensibile agli episodi, le nostre decisioni non si basano sull'Europa"

Si chiude un ciclo e ne inizia un altro: Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. A pochi minuti dall'ufficialità resa nota dal club, Fabio Paratici è intervenuto così in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport: "Questa decisione è molto naturale, juventina", le parole del Chief Football Officer bianconero. "Pirlo è un ragazzo che è stato da noi, ha giocato con noi ed è sempre stato in contatto con l'ambiente bianconero. È stato un predestinato da calciatore: pensiamo con grande convinzione che possa esserlo anche da allenatore". "Pirlo ragiona da allenatore come da centrocampista"

"Andrea ha in testa l'idea di svolgere il suo lavoro da allenatore come lo svolgeva da calciatore - prosegue Paratici -. Un giocatore di qualità e grande applicazione. Proporre un gioco di un certo tipo è il filone che vogliono seguire le big europee: noi abbiamo ascoltato Pirlo ed è stato molto convincente. Al di là del fatto che le persone sono molto più importanti del professionista". "Sarri? Non è una gara che decide il destino di un allenatore" Un cambio in panchina che si verifica all'indomani del 2-1 contro il Lione, che ha eliminato la Juve agli ottavi di Champions League. "Ma non è una partita a decidere il destino di un allenatore", puntualizza Paratici. "Le nostre valutazioni le avevamo già fatte tra di noi: non c'è un episodio o un momento specifico che le ha determinate. Sono invece frutto di una stagione lunghissima e difficilissima in tutti i sensi: l'addio di Sarri lo abbiamo deciso verso il finale di stagione. Anche vincendo lo scudetto". Per la Juve si tratta del secondo esonero in due anni, nonostante altrettanti tricolori. "Il termometro di queste scelte non è l'Europa, la qualificazione ai quarti o una finale", continua il dirigente. "Poi la situazione di Allegri era molto diversa da quella di Sarri: Max veniva da un lungo percorso con noi, ricco di successi. Sarri invece è stato un anno solo, comunque con una vittoria importante. C'è un insieme di considerazioni determinanti che vanno al di là del semplice risultato sportivo".