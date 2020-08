Immobile: "Altri 4 anni alla Lazio e supero Piola"

La Scarpa d'Oro 2020 in esclusiva per Sky Sport: "Questo traguardo frutto del lavoro mio e della squadra. Futuro? Con la Champions nuove motivazioni: difficile pensare alla mia vita lontano dalla Lazio. E con David Silva, sai quanti assist..." ATALANTA-PSG LIVE



Il sogno scudetto soltanto accarezzato, quello del goleador più grande realizzato a pieni voti. Si è appena chiusa la straordinaria stagione di Ciro Immobile: solo in Serie A, 36 gol in 37 partite (raggiunto il record di Higuain) e la Scarpa d'Oro 2020 davanti a Messi, Lewandowski e Ronaldo. Nella giornata di mercoledì il Comune di Torre Annunziata, dove Immobile è nato nel 1990, ha celebrato così l'attaccante della Lazio. Che poi si è raccontato, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport.



"Una soddisfazione incredibile, dietro c'è tutto il lavoro personale, di squadra e dello staff. Poi rileggere tutti i nomi che l'hanno vinto ultimamente, fa venire ancora di più la pelle d'oca". Dove è migliorato Ciro Immobile?

"Di testa, tra i 28 e i 32 anni gli attaccanti raggiungono il massimo della forma e della maturità. hH sfruttato il momento positivo mio e della squadra in un'annata molto difficile anche a livello mentale, per tutto quello che è capitato. Quando vai in difficoltà gli anni all'estero aiutano e fanno capire ancora di più che devi fare un passo avanti se vuoi restare nella storia. Questo mi ha dato una grande spinta". Fino a diventare il terzo marcatore di sempre in maglia biancoceleste.

"Quando superavo un calciatore che aveva fatto la storia della Lazio l'ho sempre scoperto poi, a fine partita. So che Piola e Signori sono là davanti e ho superato Chinaglia che per la Lazio è stato come un dio. Piano piano, con l'aiuto dei compagni, riusciremo a fare ancora un passettino avanti". Firmare a vita cosa significherà per te? "Quando ti trovi così bene con la città, i tifosi, la società, l'allenatore e i compagni poi diventa difficile prendere altre strade. Sono finiti quattro anni di lavoro, adesso con il rinnovo ne inizieranno altri quattro. Con la Champions dentro, nuove motivazioni: la carica giusta per ripartire, anche perché la Lazio non gioca questa competizione da tanti anni. Dobbiamo fare bella figura. E ho più fame di prima".