Accordo raggiunto per lo spagnolo, che arriverà a parametro zero dal Manchester City e firmerà un contratto triennale: mancano solo alcuni dettagli burocratici. Vicinissimo anche l'attaccante del Fenerbahce, per un'operazione da 16 milioni di euro più bonus, e in porta si pensa a Sergio Rico

La Lazio si prepara a rivivere la Champions League dopo 13 anni e la società è al lavoro per regalare a Simone Inzaghi una rosa adeguata per affrontare al meglio tutti gli impegni. I biancocelesti sono ormai a un passo dall'acquisto di David Silva. Il 34enne spagnolo si libererà dal Manchester City, il cui contratto scadrà a fine stagione, e arriverà alla Lazio a parametro zero: la trattativa è ormai vicina alla conclusione positiva, manca solo la risoluzione di alcuni dettagli burocratici per i quali però la società biancoceleste è fiduciosa di chiudere entro due o tre giorni. In settimana potrebbe arrivare già la chiusura del cerchio per far firmare un contratto triennale a David Silva, al momento ancora impegnato nella Final Eight di Champions League con il club inglese.

Il presidente Lotito e il direttore sportivo Tare, però, non si fermano qui: dopo aver praticamente chiuso per David Silva hanno fatto importanti passi avanti anche per l'acquisto di Vedat Muriqi. Il 26enne attaccante del Fenerbahce, 15 gol in 32 presenze in questa stagione, è sempre più vicino al club biancoceleste per un'operazione che porterà nelle casse del club turco 16 milioni di euro più bonus.