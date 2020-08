L'allenatore del Benevento a Sky Sport: "Le neopromosse, nella maggior parte dei casi, retrocedono e noi non vogliamo che questo accada. Vorrei si parlasse di un Benevento rompiscatole. Glik era la prima scelta per la difesa, poi cerchiamo giocatori adatti alla nostra realtà". Sulle altre squadre, aggiunge: "Grande Inter, sarebbe bello se un'italiana vincesse in Europa. Pirlo è intelligente, saprà cosa fare. Vorrei che Ibra restasse al Milan" CALCIOMERCATO, LE TRATTATIVE DI OGGI

In Serie B ha stravinto il campionato, ora il Benevento di Pippo Inzaghi è già al lavoro per preparare la prossima stagione in Serie A. La squadra giallorossa ha iniziato il ritiro a Seefeld, in Austria, in anticipo rispetto alle altre. L'obiettivo è quello di ben figurare nella prossima stagione: "Conosco benissimo la Serie A, ha dei valori importanti – le parole di Inzaghi a Sky Sport - Ho detto alla squadra di dimenticarci di quello che abbiamo fatto, l'anno scorso se ci avessero detto che avremmo vinto con sette giornate d'anticipo non ci avremmo creduto neanche noi. Questo significa che se ci metti impegno puoi fare grandi cose. Purtroppo, chi va in Serie A retrocede di nuovo nella maggior parte dei casi. Noi non vogliamo che questo accada, quindi dovremo dare tutto affinché ciò non avvenga. Il presidente farà di tutto per accontentarmi e mi piacerebbe che in questa stagione si parlasse di un Benevento rompiscatole".

"Cerchiamo calciatori giusti per la nostra realtà" Glik il primo rinforzo, ma i giallorossi puntano ad altri nomi di spessore: "Sappiamo chi vogliamo prendere e non sarà facile, si tratta di giocatori importanti. Si parla di grandi nomi, ma dobbiamo mantenere i piedi per terra e prendere calciatori giusti per la nostra realtà. Ora lavoriamo con quelli che abbiamo, poi se arriveranno giocatori capaci di fare la differenza li prendiamo volentieri. Ma non dimentichiamo che abbiamo una squadra che in Serie B ha battuto tutti i record. Glik era la prima scelta per la difesa, la società mi ha accontentato. Conosco questo gruppo, siamo partiti prima perché pensavamo s'iniziasse il 12. La società ha trovato un ritiro fantastico e non potevamo più cambiare, ma la squadra sa che se si allena bene avrà dei giorni liberi. Dobbiamo lavorare molto, sappiamo dove migliorare: conosco il gruppo e di nuovo c'è solo Glik per il momento".

"Inter? Sarebbe bello vincesse. In Champions Bayern favorito" Pippo Inzaghi sa come si vince in Europa, in questi giorni ci sta provando l'Inter a portare in Italia un trofeo prestigioso: "È una squadra che doveva lottare per lo scudetto come ha fatto, in Europa League sta facendo bene e mi fa piacere anche per Conte che è un amico. E poi sarebbe bello vedere una squadra italiana alzare un trofeo europeo. Champions League? È un periodo particolare, avevo detto che la sorpresa sarebbe stata l'Atalanta perché mi aspettavo che nelle partite secche potessero esserci delle novità e così è stato. Può succedere di tutto, ma il Bayern Monaco è la favorita".