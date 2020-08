1/12

Nicolò Zaniolo e Fedez insieme in Sardegna per discutere di affari, oltre che per del sano relax: da qualche mese il cantante - attraverso la sua "Doom Entertainment" - cura l'immagine del giocatore della Roma e la cena a Porto Cervo è stata anche l'occasione per programmare il futuro. (Instagram @nicolozaniolo)

Fedez e Zaniolo, cena insieme a Porto Cervo. VIDEO