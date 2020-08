Un nuovo caso di coronavirus colpisce lo spogliatoio della Roma: dopo Antonio Mirante e Carles Perez è stata comunicata la positività al Covid-19 anche per Bruno Peres. A dare la notizia, tramite il proprio profilo Instagram, è stato lo stesso calciatore brasiliano: "Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 ma voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi. Ora rispetterò i giorni di isolamento ma non vedo l'ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista dell'inizio della stagione. Ci vediamo presto e sempre Forza Roma!". Come specificato dallo stesso Bruno Peres, il calciatore sta già osservando le norme previste dal protocollo di sicurezza.