Boccia: "Scuola? Da settembre partiremo in sicurezza"

Il ministro per gli Affari regionali Boccia sull'approvazione, da parte della Conferenza Unificata, del documento dell'Iss sui contagi nelle scuole: "Sono sicuro che dal 7 settembre nella provincia autonoma di Bolzano, dal 14 in molte regioni e poi in altre dal 22, 23 e 24 partiremo con le scuole in sicurezza. Quando ci sara' un caso di contagio interverremo, cosi' come siamo intervenuti negli ospedali e in ogni ambito sociale che ci ha visto affrontare l'emergenza Covid".