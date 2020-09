Inzaghi: "Servono rinforzi, società l'ha promesso"

La Lazio pronta a tornare nella capitale: il ritiro ad Auronzo di Cadore è finito, si riparte per l'inizio della stagione 2020/21. "E sarà difficilissima", non si nasconde Simone Inzaghi in conferenza stampa. "Quella appena conclusa è stata fantastica, con il ritorno in Champions dopo 13 anni. Alla fine è stato difficile e penalizzante giocare ogni tre giorni, ma dobbiamo fare tesoro del nostro percorso. Delle difficoltà che affronteremo ne sono cosciente io, così come i ragazzi e la società. Mi sono stati promessi diversi acquisti che mi aiuteranno: questa sarà un'annata tosta, ma vogliamo che sia anche storica". Il mercato per ora ha portato in dote soprattutto la delusione Silva: "Fares e Muriqi sono profili che ci interessano", conferma l'allenatore biancoceleste. "Tutte le altre si stanno muovendo in determinate direzioni, è normale che ci faremo trovare pronti anche noi".