Ritorno nella massima competizione europea a distanza di 13 anni per i biancocelesti, accesso premiato con la nuova divisa per la Champions. Si riprende il design della casacca celebrativa del 120° anniversario: colore celeste con banda nera e bordi dorati. Sul retro del colletto ecco il motto: "Noi l'amiamo e per lei combattiamo"