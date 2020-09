Il nuovo acquisto avrebbe scelto un numero di maglia che all'Inter non si vedeva dal giorno dell'addio di Yuto Nagatomo, che l'ha indossato per tutte le sue sette stagioni in nerazzurro. Poco dopo però il tweet sul "55" sparisce. Intanto la formazione di Antonio Conte si prepara alla nuova stagione, in vista dell'esordio in campionato contro la Fiorentina: il programma completo delle amichevoli nerazzurre

Comincia a formarsi la rosa dell'Inter in vista della prossima stagione: tra entrate e uscite, la formazione di cui potrà disporre Antonio Conte sta prendendo una fisionomia sempre più precisa. Uno degli acquisti più importanti in questa sessione estiva da parte della società nerazzurra è stato sicuramente quello di Achraf Hakimi. L'esterno marocchino, prelevato dal Real Madrid per 40 milioni di euro, ha mosso un altro passo ufficiale nella sua nuova avventura, scegliendo il nuovo numero di maglia: salvo ripensamenti, Hakimi indosserà la 55, un numero che dalle parti della San Siro nerazzurra non si vedeva dal giorno dell'addio di Yuto Nagatomo, possessore di quella maglia durante tutte le sue 7 stagioni all'Inter.

Quello di Hakimi, che al Borussia Dortmund indossava il numero 5, non è certamente un omaggio al giapponese, ma una scelta di ripiego dal momento che il suo numero preferito è occupato da Gagliardini. Ecco quindi che il 5 raddoppia ed esce il 55. Resta però un velo di mistero, perché l'annuncio ufficiale, arrivato dal profilo twitter dell'Inter, è stato poi rimosso. Una possibile risposta potrebbe arrivare dal mercato in uscita: l'eventuale cessione di Godin, per esempio, libererebbe il 2, per antonomasia il numero di chi occupa la fascia destra.

Numero 11 per Kolarov, come alla Roma Nella giornata di sabato ha annunciato il proprio numero di maglia anche Aleksandar Kolarov, altro importante acquisto della società nerazzurra. L'esterno sinistro serbo indosserà la numero 11, la stessa che ha avuto per tre anni alla Roma e nelle ultime tre stagioni al Manchester City. Una scelta, dunque, conservativa e sicuramente più classica rispetto a quella di Hakimi, che ha trovato già occupata da Roberto Gagliardini la maglia numero 5, indossata dal calciatore marocchino durante le ultime due stagioni al Borussia Dortmund.