Antonio Conte è sbarcato sul mondo dei social. O meglio, su Instagram . L'allenatore dell'Inter ha infatti lanciato nelle ultime ore la propria pagina ufficiale . Lo ha fatto con una foto che lo ritrae con lo sguardo verso il campo. La nuova stagione è alle porte e i nerazzurri nel frattempo sono ripartiti dopo il secondo posto nell'ultimo campionato e la finale di Europa League persa contro il Siviglia. Esultanze, gioia e trofei: Conte spera di decorare così il suo profilo. A partire dal primo impegno ufficiale, che vedrà l'Inter impegnata in Serie A a San Siro contro la Fiorentina il prossimo 26 settembre. Dall'altra parte un allenatore, cioè Iachini, che social ancora non è. Tuttavia sono sempre di più i mister presenti sulle varie piattaforme. Un esempio è quello di Andrea Pirlo che, sommando Instagram, Facebook e Twitter tocca quasi i 20 milioni di follower.

Conte e i social

vedi anche

Conte aspetta Vidal: l'arrivo del cileno è vicino

Antonio Conte invece sui social non si era quasi mai affacciato. Se su Instagram è un esordio assoluto, su Facebook il suo nome è presente, anche se il diario non viene aggiornato dal 2018. Le ultime foto risalgono all'ottobre del 2018, quando l'attuale allenatore dell'Inter faceva l'in bocca al lupo a John Terry, suo capitano al Chelsea, per le sfide future. Poi il post di ringraziamento proprio all'indirizzo dei Blues al momento dell'addio e una foto che lo ritrae in compagnia di Andrea Pirlo, celebrato nella "Notte del Maestro". I due a breve saranno avversari sui social e, soprattutto, in campo.