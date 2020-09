Chiellini: "Partiamo per vincere. Siamo fiduciosi"

Giorgio Chiellini si prepara a ripartire insieme alla nuova Juventus di Pirlo. Il capitano bianconero, che nell'ultima stagione è sceso in campo solo in quattro occasioni a causa della rottura del crociato, ha le idee chiare: "Sarà un'altra annata strana e difficile, dal momento che ci saranno ancora i residui di un'estate pazza, venuta dopo il lockdown - ha spiegato il centrale difensivo classe 1984 in esclusiva a Sky Sport a margine della presentazione di Mate, la communication web agency che gestirà insieme a Marchisio - come sempre partiamo per vincere, siamo fiduciosi. Abbiamo tanto da dare e da divertirci. Arrivare al risultato finale sarà un percorso lungo e difficile, ma stiamo bene e non vediamo l'ora di cominciare". Guardare avanti, mai indietro dunque. L'infortunio al ginocchio fa parte del passato: "A livello personale per me è stato un anno difficile. La prima volta alle prese con un infortunio così grave. A 35 pensavo di averla scampata (ride ndr). Stare fuori è dura, l'augurio per quanto mi riguarda è di una buona salute. Con la continuità verrà tutto il resto". Intanto si è "scaldato" in Nazionale. Con la maglia azzurra, infatti, ha affrontato l'Olanda in Nations League: "E' stato un bello schock emotivo. Avevo bisogno di tornare a respirare certe sensazioni ed emozioni, consapevole che un po' di ruggine da togliere ancora c'è". Chiosa sul numero nove che la Juve sta cercando sul mercato: "No comment (ride ndr). Di questo ha già parlato Pirlo, è stato chiaro. Non aggiungo altro".