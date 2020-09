1/16

SCUDETTI VINTI, SOLO 1 SU 20 - Il nome è quello di Antonio Conte, non una ma tre volte campione d'Italia in panchina alla guida della Juventus. Dei venti allenatori della stagione targata 2020-21 è l'unico ad aver vinto uno scudetto, inteso strettamente come Serie A. L'ha fatto a Torino nel 2011-12, nel 2012-13 e nel 2013-14.



Ma tra i colleghi dell'annata ormai alle porte non è l'unico ad aver vinto un campionato! In altri sette ci sono riusciti, per un totale di 19 titoli. Eccoli ordinati in questa speciale classifica fino a chi ne ha vinti di più.





