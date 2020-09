Il nuovo attaccante del Napoli è stato intervistato da Sky Sport: "Sono onorato di potermi allenare con giocatori forti come Osimhen, Mertens e Insigne. Bello che ci sia competizione: così si migliora di più". Poi su Gattuso: "Un onore essere allenato da lui, trasmette tanta energia" CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Per Andrea Petagna il Napoli è come un sogno che si realizza. Il nuovo attaccante azzurro si racconta in un'intervista a Sky Sport. "Mi ha fatto sempre impazzire veder giocare questa squadra: Mertens e Insigne sono calciatori che mi sono sempre piaciuti e per me è un onore potermi allenare insieme a gente così forte", ha esordito l'ex Spal.. "Osimhen anche è fortissimo, è stato pagato tanto ma ha grandi qualità. Fa gol, è molto veloce. Penso che siamo tutti un bel gruppo, poi deciderà l'allenatore come dobbiamo giocare, ma è bello che ci sia competizione, siamo in una grande squadra e così si migliora di più e si rende meglio in campo" ha osservato l’attaccante, acquistato per 18 milioni dalla Spal.

"Un onore essere allenato da Gattuso" Petagna ritrova al Napoli Gattuso, suo ex compagno al Milan. "Mi ricordo che urlava tanto già allora ma dava sempre consigli a noi giovani - spiega l'attaccante -. È un onore essere allenato da lui, è un grande e trasmette energia: ci carica tutti". Poi sugli obiettivi della stagione: "Il Napoli deve tornare in Champions, siamo concentrati su quello. Abbiamo le carte in regola per tornare tra le prime quattro".