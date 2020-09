Brutte notizie per la Juventus in vista dell'esordio in campionato contro la Sampdoria. Andrea Pirlo dovrà infatti fare a meno, per l'esordio contro la Sampdoria, di Alex Sandro. La preoccupazione in casa Juventus non si limita però soltanto alla sfida contro i blucerchiati, perchè l'esterno brasiliano potrebbe rimanere ai box per un periodo di tempo ancora più lungo. La tipologia di infortunio di cui il calciatore ha sofferto alla coscia destra, infatti, fa pensare a qualcosa di più di un semplice affaticamento: Alex Sandro si sottoporrà nella giornata di sabato 19 settembre agli esami strumentali, ma il sospetto dello staff medico è che si tratti di uno stiramento e che quindi lo juventino rischi di fermarsi per circa un mese.