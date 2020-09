Un inizio non certo dei più semplici, quello che attende la Sampdoria di Claudio Ranieri al debutto in questa Serie A. I blucerchiati saranno infatti di scena all'Allianz Stadium di Torino, domenica sera alle ore 20.45, contro la Juventus campione d'Italia. Una sfida sempre particolare per l'allenatore della Sampdoria, che ha guidato i bianconeri per due stagioni dal 2007 al 2009, e che ha presentato così la sfida: "C'è sempre un po' di emozione quando comincia una nuova stagione. Di fronte troveremo una corazzata, ma abbiamo il vantaggio verso noi stessi di conoscerci e di sapere cosa dovremo fare". E sul neo collega Andrea Pirlo: "Quando si cambia guida tecnica ci vuole sempre un po' di tempo per capire i nuovi meccanismi. In bocca al lupo affinchè possa diventare un allenatore di successo, ma domenica noi spingeremo al massimo e saremo pronti a lottare".