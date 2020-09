Lo svedese si è presentato come nuovo giocatore bianconero: "Pressione? No, non c'è un ragazzo più felice di me in questo momento. Voglio scendere in campo e vincere sempre". Poi sui complimenti ricevuti da Ronaldo: "E' fantastico, mi parla molto" e su Pirlo allenatore: "Che onore. Mi dà piccoli consigli che fanno la differenza" CALCIOMERCATO, GLI AGGIORNAMENTI

Con la Sampdoria giocherà dal 1' nel tridente offensivo insieme a Ronaldo e Dybala. Kulusevski, dopo la stagione con il Parma da assoluto protagonista, si prepara a debuttare con la maglia della Juventus. Lo farà domenica. Prima, però, la presentazione da nuovo giocatore bianconero. A gennaio ha firmato un contratto fino al 2024, mentre all'Atalanta per il suo cartellino sono andati 35 milioni di euro più 9 di bonus. Il classe 2000, dopo essere rimasto in prestito a Parma fino alla fine della stagione, adesso è pronto per la sua nuova sfida. Quali sono i tuoi obiettivi? "Sono venuto qua per migliorare in campo e fuori. Ogni giorno, in ogni allenamento, voglio diventare più forte di prima. Voglio vincere ogni gara, dalla partitella al campionato, rendendo felice tutta la città". Che effetto ti hanno fatto i complimenti di Ronaldo? "Cristiano è fantastico, sono molto fortunato nel poter migliorare con i suoi consigli. E' molto simpatico, parliamo tanto. Spero di poterlo aiutare". Quale è il tuo ruolo preferito? "Bella domanda (ride ndr). Negli ultimi anni ho giocato in molti ruoli. Giocherò ovunque il mister decida di mettermi, dal centrocampo alla trequarti, da esterno a seconda punta. Mi sento comodo in qualunque zona del campo, non ne ho una preferita".