Juventus e Sampdoria si affrontano per la 125^ volta nella storia, bianconeri in vantaggio nei precedenti con 61 successi. Tutte le informazioni e le curiosità sulla sfida dell'Allianz Stadium

Quali sono i precedenti tra le due squadre?

Juventus e Sampdoria si sono affrontate 124 volte nella storia: bilancio favorevole ai bianconeri con 61 vittorie, contro 37 pareggi e 26 successi blucerchiati. Le due squadre non pareggiano in Serie A dal dicembre del 2014 (da allora 9 successi per la Juve e 2 per la Samp). I bianconeri hanno vinto tutte le ultime cinque gare interne giocate contro i blucerchiati, segnando sempre almeno due gol. Tra l'altro questa partita si è giocata già due volte alla prima giornata: 1-0 per la Samp nel 1982 e 1-0 per la Juve nel 2013.

Curiosità

La Juventus è la squadra che in percentuale ha ottenuto più successi all'esordio stagionale in Serie A: il 66%, con 57 vittorie su 87 partite. Tra l'altro i bianconeri sono anche la squadra ad aver la minor percentuale di sconfitte alla prima giornata: l'8%, con 7 ko su 87 (l'ultima nel 2015, 0-1 contro l'Udinese). La Juve ha vinto le ultime quattro gare d'esordio in Serie A, attualmente la serie aperta più lunga, e non arriva a cinque dagli anni che vanno dal 2000 al 2007 (sette successi di fila in quel caso). La Samp, invece, ha perso alla prima giornata nelle ultime due stagioni, nel 2018 contro l'Udinese e l'anno scorso contro la Lazio. I blucerchiati non arrivano a tre ko di fila all'esordio dal 2006/2007.