Maran: "Tracciata strada per non soffrire più"

Prima conferenza pre partita della stagione per il nuovo allenatore del Genoa Rolando Maran, che fissa gli obiettivi: "Dobbiamo lasciarci alle spalle quello che è stato, abbiamo l'opportunità di tracciare una strada per non soffrire più e salvarci divertendoci". Genoa atteso dalla sfida contro il Crotone, in un Marassi senza pubblico: "Il calcio così non mi piace, mi piace con i tifosi. Anche perché da avversario questo stadio mi ha sempre messo i brividi". Sull'avversario di domenica: "Affrontare una neopromossa non è semplice. Troveremo una compagine ben rodata e allenata, sappiamo di dover andare in campo e magari essere meno belli ma dobbiamo cercare di portare a casa con sacrificio un risultato che può darci lo slancio giusto".