Liverani: "Napoli? Non firmerei per il pareggio"

L'allenatore alla vigilia della gara contro gli azzurri: "Loro sono forti e hanno cambiato poco, hanno in più un acquisto da 80 milioni. È un ostacolo importante ma non firmerei per il pareggio. Veniamo da una settimana particolare ma ora il tempo stringe, bisogna completare la squadra". Krause: "Vogliamo portare avanti il progetto, crescere e andare in Europa"

Esordio sulla panchina del Parma per Fabio Liverani, subito chiamato ad affrontare un grande avversario come il Napoli. Il nuovo allenatore gialloblù cerca di trasmettere coraggio ai suoi, per chiudere al meglio la settimana che ha portato al cambio di proprietà. "Sono stati giorni particolari, la squadra ha lavorato bene nonostante le difficoltà – le parole di Liverani – Il Napoli ha mantenuto quasi integralmente la rosa aggiungendo un acquisto da 80 milioni, sarà un ostacolo più grande dato che hanno cambiato poco. Ho chiesto di fare una partita per vedere a che punto siamo, la squadra è ancora in costruzione. Il dubbio Osimhen-Mertens vorrei averlo anche io, non dimentichiamo che poi c'è anche Petagna. Servirà attenzione per non prestare loro il fianco per le ripartenze, sapendo che soffriremo ma che possiamo far soffrire anche loro. Non firmerei per il pareggio, non lo farei mai se non per un obiettivo definitivo".

"Il tempo stringe, bisogna completare la squadra" leggi anche Parma-Napoli, le probabili formazioni Liverani parla poi del momento del Parma: "Il cambio di proprietà ha portato definizione, è giusto proseguire un progetto già impostato in precedenza. Ad oggi abbiamo fatto le presentazioni, ma ci sarà da lavorare perché il tempo stringe. Il valore del gruppo è molto alto, la squadra è unita e ha la possibilità di fare bene. Nella mia vita le maggiori soddisfazioni sono arrivati in contesti del genere. Formazione? Valuteremo se giocare con due punte o con una, devo ancora fare delle valutazioni. Al completo abbiamo fatto 4 o 5 allenamenti, però ho visto la rosa lavorare bene e faremo una gara di sostanza. La squadra deve adattarsi al modo di giocare degli attaccanti, anche Inglese e Cornelius possono coesistere. Questa squadra ha perso Kulusevski e Caprari, che insieme hanno un potenziale di 15 gol. Dobbiamo essere bravi in modo da completare la squadra entro il 6 ottobre, magari anche con qualche giovane che possa inserirsi".