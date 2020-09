L'allenatore del Sassuolo presenta la sfida al Cagliari (domenica alle 18, diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251): "Dobbiamo dimostrare di meritarci tutte le aspettative che si sono create intorno a noi. Leggo di Europa League, io non mi tiro indietro". Sulla formazione: "Assenti Boga, Magnanelli e Peluso, Locatelli si è allenato e giocherà" LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA PRIMA GIORNATA

"Dobbiamo dimostrare di meritarci tutte le aspettative che si sono create intorno a noi". Il manifesto sulla stagione 2020/21 del Sassuolo lo firma Roberto De Zerbi: l'allenatore ha presentato in conferenza stampa la sfida al Cagliari (domenica 20 settembre alle 18, diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251). L'anno scorso abbiamo fatto bene e io non mi tiro indietro, dobbiamo partire per fare bene da dove abbiamo finito l’anno scorso". Chiuso con 51 punti e in ottava posizione. "La priorità è ritrovare il campo, il gusto di divertirci. Alcuni nostri giocatori - la tesi dell'allenatore - saranno maggiormente motivati dall’Europeo e altri giocatori giovani come Traorè, Rogerio, Muldur, hanno un motivo in più per mettersi in mostra".

"Europa League? Non mi tiro indietro" leggi anche Di Francesco: "Godin è un vero leader" De Zerbi non nasconde le difficoltà incrociate nella preparazione della stagione: "Il precampionato è anomalo, come tutto questo ultimo periodo che dura da 7 mesi, però ci si deve adeguare, capendo quello che si può fare e non quello che si sarebbe fatto. Abbiamo dovuto preparare questa prima partita in 15 giorni, perché tra nazionali e infortunati non abbiamo potuto allenarci come si deve". Dimenticare i recenti traguardi è la priorità: "Arriviamo pronti, pensando che nel calcio il passato conta relativamente. abbiamo dato segno di meritare qualcosa in più". Sugli obiettivi: "Leggo di Europa League, io non mi tiro indietro ma penso che le cose vadano fatte passo passo".