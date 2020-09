Il dirigente bianconero a pochi minuti dal debutto in campionato contro la Samp: "Nessuna situazione Dzeko, lavoriamo per acquistare un attaccante. Uno solo. Ma l'uruguaiano va tolto dalla lista a causa dei tempi burocratici per ottenere il passaporto" JUVE-SAMP LIVE



Fine della telenovela. Luis Suarez non andrà alla Juventus. A comunicarlo è Fabio Paratici: "L'attaccante del Barcellona non è nella lista degli obiettivi a causa dei tempi burocratici necessari per ottenere il passaporto", le parole del Chief Football Officer bianconero ai microfoni di Sky Sport, a pochi minuti dal calcio d'inizio contro la Sampdoria. "Suarez non è stato vicino alla Juventus perché quando c'è stata l'opportunità di arrivare a lui abbiamo preso informazioni, appurando che quello della cittadinanza non era un ostacolo da poco. Non era possibile accorciare i tempi e quindi abbiamo dovuto rinunciare al giocatore".