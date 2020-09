Milan-Bologna, dove vedere la partita in tv

Dopo l’esordio stagionale in gare ufficiali nel secondo turno preliminare di Europa League vinto contro lo Shamrock Rovers, il Milan di Stefano Pioli prepara la prima anche in campionato. La formazione rossonera vuole confermare i progressi mostrati nella seconda parte della scorsa stagione, specialmente nel post lockdown: l’avversario nella prima gara della Serie A 2020/2021 sarà il Bologna dell’ex allenatore rossonero Sinisa Mihajlovic, nel match che chiuderà il quadro della prima giornata di campionato.

Dove vedere Milan-Bologna in tv

La gara tra Milan e Bologna, valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, si giocherà lunedì sera a San Siro con fischio d’inizio previsto alle ore 20.45. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra) e sarà disponibile su Sky Go, anche in HD. La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani; commento di Massimo Ambrosini; a bordocampo Peppe Di Stefano e Marco Nosotti.