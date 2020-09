Maldini: "Champions? Proviamoci"

Il direttore tecnico del Milan è stato intervistato da Sky Sport: "Non ci è stato chiesto di arrivare tra le prime quattro, ma di provarci. Milenkovic e Ajer? Potrebbero far parte dei nomi valutati, ma non sono quelli su cui stiamo lavorando" MILAN-BOLOGNA LIVE

Un obiettivo ambizioso, senza avere l’ansia di non riuscire a raggiungerlo: Paolo Maldini vuole che il suo Milan non si ponga limiti. "Da anni parliamo di Champions League, ma sono sette anni che non ci arriviamo. Nella scorsa stagione si è creato qualcosa di diverso e i frutti si devono vedere. Non ci è stato chiesto di arrivare in Champions, ma di provarci. Ci sono squadre più attrezzate, ma se avremo l’occasione ci proveremo. Abbiamo ancora due turni preliminari di Europa League, se ci dovessimo qualificare faremo una stagione intensa" ha detto il direttore tecnico dei rossoneri, intervistato da Sky Sport.