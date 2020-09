Nerazzurri pronti a debuttare in campionato: l'Inter ospiterà la Fiorentina ripartendo da una parola d'ordine, che Stefano Sensi ha svelato a Sky in esclusiva

La parola d'ordine è "ambizione". Stefano Sensi ha parlato in esclusiva a Sky Sport chiarendo che "l'Inter deve sempre puntare in alto". "L'anno scorso abbiamo fatto degli errori che abbiamo rivisto. Cercando di migliorarli quest'anno potremo fare grandi cose. Dobbiamo affrontare la stagione partita per partita perché è il campo che parla e dobbiamo lavorare su noi stessi. Ambizione è la parola che ci diciamo più spesso. E' quella che ti aiuta a migliorare, ti aiuta a non ripetere gli errori e a fare prestazioni migliori: se ognuno di noi ha l'ambizione potremo fare grandi cose".