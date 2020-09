Serie A, 2^ giornata: curiosità e statistiche

Ritorna la Serie A con la seconda giornata di campionato: si parte sabato alle 15 con la sfida tra Torino e Atalanta, per poi proseguire fino al posticipo di domenica alle 20.45, quando all'Olimpico si affronteranno Roma e Juventus. A chiudere il programma di questo turno sarà Bologna-Parma, lunedì alle ore 20.45

Torino-Atalanta, sabato 26 settembre, ore 15.00 (Sky) Reduce dalla clamorosa vittoria per 7-0 della scorsa stagione, l'Atalanta potrebbe centrare il secondo successo consecutivo contro il Torino, cosa che non accade dal 2001. Quel 7-0 del gennaio scorso è stato anche la vittoria con lo scarto maggiore nella storia del club nerazzurro. Gli uomini di Giampaolo saranno chiamati soprattutto a fare gol, per non rimanere a secco per la seconda volta in casa contro l'Atalanta (non accade dagli anni '80 quando si verificarono tre 0-0 consecutivi).

Cagliari-Lazio, sabato 26 settembre, ore 18.00 (Sky) 12 risultati utili consecutivi: è questa la striscia positiva che ha infilato negli ultimi anni la Lazio contro il Cagliari. I biancocelesti infatti non perdono contro i rossoblù dal maggio 2013, quando vennero sconfitti per 1-0 con un gol di Daniele Dessena. Per farlo, la formazione di Di Francesco dovrà ribaltare i numeri fatti registrare all'esordio contro il Sassuolo: il Cagliari è infatti la squadra ad aver subito più tiri nella prima giornata di campionato (33) e ad aver avuto il possesso palla medio più basso (32.4%).

Sampdoria-Benevento, sabato 26 settembre, ore 18.00 (Sky) Sono soltanto due i precedenti in Serie A per le due squadre, con un bilancio in perfetta parità: una vittoria per parte ed entrambe le volte a favore della squadra di casa. Un dato negativo per la Sampdoria arriva dalle ultime sfide contro le formazioni neopromosse: i blucerchiati hanno infatti sempre subito gol negli ultimi 10 match contro squadre appena arrivate in Serie A. Il Benevento è però uscito sconfitto nell'unico esordio stagionale nella massima serie della sua storia, proprio contro i blucerchiati nel 2017.

Inter-Fiorentina, sabato 26 settembre, ore 20.45 (Dazn) leggi anche Lukaku: "Conte un padre, un sogno giocare per lui" L'Inter è imbattuta da sei partite contro la Fiorentina, nelle quali ha collezionato 2 vittorie e 4 pareggi: l'ultima sconfitta risale all'aprile 2017, quando i viola si imposero al Franchi al termine di un clamoroso 5-4. A favore della formazione di Iachini ci sono però i precedenti della scorsa stagione: la Fiorentina è infatti una delle tre squadre (insieme a Juventus e Roma) contro le quali l'Inter non è riuscita a vincere nè all'andata nè al ritorno.

Spezia-Sassuolo, domenica 27 settembre, ore 12.30 (Dazn) Le due squadre non si sono mai incrociate in Serie A, dal momento che lo Spezia è all'esordio assoluto, ma in tutti i precedenti tra Serie B e Coppa Italia è sempre stato il Sassuolo a uscire come vincitore. I bianconeri sono la 68^squadra nella storia a partecipare al massimo campionato di calcio italiano: escludendo le partecipanti alla prima stagione, sono soltanto sei le squadre che sono riuscite a vincere al debutto (l'ultima è stata il Chievo nel 2001).

Verona-Udinese, domenica 27 settembre, ore 15.00 (Dazn) Il Verona deve sfatare quella che sembra una vera e propria maledizione: i gialloblù non segnano infatti contro l'Udinese da 5 partite consecutive. L'ultimo gol risale all'ottobre 2015, grazie a Giampaolo Pazzini, mentre per trovare l'ultima vittoria bisogna andare indietro ancora di un altro anno (dicembre 2014, 2-1 con reti di Toni e Christodoulopoulos). L'Udinese ha vinto l'anno scorso all'esordio contro il Milan e soltanto in un'occasione nella sua storia è riuscita a ripetersi per due anni consecutivi.

Napoli-Genoa, domenica 27 settembre, ore 15.00 (Sky) Il Napoli è reduce da 16 risultati utili consecutivi contro il Genoa (11 vittorie e 5 pareggi) e ha perso in una sola occasione negli ultimi 21 incontri (3-2 a Marassi nel gennaio 2012). Al San Paolo, la vittoria rossoblù manca invece dal febbraio 2009 (0-1, grazie a una rete di Bosko Jankovic). Di contro, il Genoa ha vinto all'esordio contro il Crotone e non conquista due vittorie consecutive in altrettante partite a inizio campionato dalla stagione 2016-2017.

Crotone-Milan, domenica 27 settembre, ore 18.00 (Sky) leggi anche Gazidis su Maldini: "Nessuno convince come lui" Quattro precedenti in Serie A tra le due squadre che vedono i rossoneri imbattuti, frutto di 3 vittorie e un pareggio. Reduce da un grande periodo post lockdown, proseguito con la vittoria contro il Bologna, il Milan ha collezionato negli ultimi mesi 13 risultati utili consecutivi in campionato: non infilano una serie positiva più lunga dall'aprile 2013 (in quel caso si fermarono a 14). Sarà una sfida importante per Luca Cigarini, che raggiungerà la presenza numero 350 in Serie A e che nella sua carriera ha già segnato due gol al Milan (sua vittima preferita a pari merito con l'Inter).

Roma-Juventus, domenica 27 settembre, ore 20.45 (Sky) leggi anche Morata: "Juve una famiglia, non potevo dire no" Dopo la vittoria per 3-1 a Torino dell'ultima giornata dello scorso campionato, la Roma potrebbe infilare il secondo successo consecutivo contro i bianconeri per la prima volta dal 1995. Tra queste due squadre, almeno negli ultimi scontri, emerge quasi sempre un vincitore: la gara è infatti finita in pareggio soltanto una volta nelle ultime 10 sfide (0-0 nel maggio 2018). L'ultima partita all'Olimpico è stata vinta dalla Juventus (1-2 nello scorso gennaio), che non ottiene due successi di fila in trasferta contro i giallorossi dal 2011.