Parla il nuovo attaccante bianconero: "La mia prima esperienza alla Juve è stata fantastica, è giusto tornare in un posto in cui ti senti a casa. Non potevo dire di no a questo club, spero di rivivere presto il contatto con i tifosi. Pirlo? Se da allenatore è solo il 50% di quello che era da calciatore, significa che faremo grandi cose. Già si vede la sua mano sulla squadra"

Dopo una lunga ricerca, la Juventus ha trovato il suo nuovo centravanti: Alvaro Morata è tornato in bianconero dopo 4 anni. E l'attaccante spagnolo ha parlato del suo ritorno in Italia ai canali ufficiali del club: "Per me è bellissimo tornare qua, sono sempre stato legato a questa società e sono felicissimo – le sue parole a JTV – Non vedo l'ora di allenarmi insieme ai miei compagni, la mia prima parentesi alla Juve è stata bellissima e ora sono convinto di essere un giocatore migliore, sono cresciuto in tante cose nella mia fida. Non potevo dire di no a questo club, lo sanno tutti. Sono pronto per la Juve, per questa grande squadra e famiglia e penso che quando stai in un posto in cui ti senti a casa hai sempre tanta voglia di tornarci. Mi sarebbe piaciuto vivere il contatto con i tifosi, prometto che quando tutto questo passerà lo faremo. Ma è stato bello ritrovare tutto l'affetto che mi ha sempre dato questa gente e che proverò a ripagare in campo".