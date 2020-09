Suarez, i legali della Juve in Procura a Perugia

Il legale della Juventus Luigi Chiappero e la collega Maria Turco sono arrivati in Procura a Perugia nella mattina di venerdì 25 settembre per essere ascoltati dai pm come testimoni informati sui fatti nell'ambito dell'indagine sul presunto "esame farsa" di Suarez all'Università degli Stranieri

L'avvocato della Juventus Luigi Chiappero e la collega Maria Turco sono arrivati in Procura a Perugia per incontrare i magistrati che indagano sull'esame d'italiano svolto da Luis Suarez all'Università per Stranieri di Perugia. Un esame "farsa" secondo i pm, per consentire all'attaccante uruguaiano di ottenere la cittadinanza Italiana. Chiappero e Turco sono ascoltati come persone informate sui fatti. Maria Turco è l'avvocato che ha materialmente seguito la pratica con il direttore generale dell'università Olivieri, tra i 5 indagati. Chiappero, invece, avrebbe assistito a una delle telefonate tra la collega e Olivieri.

La nota di due giorni fa



Due giorni fa, l’avvocato Maria Turco, con una nota, aveva spiegato la sua posizione nella vicenda: “Ho messo in contatto lo staff di Suarez con l’università, le mie frasi nelle intercettazioni sono state riportate in maniera incompleta. Ho espresso chiaramente la richiesta che l’esame avvenisse senza alcun tipo di trattamento di riguardo. Non c’è stato nessun accordo e nessuna trattativa. Come noto alle cronache, peraltro, il calciatore non è tesserato in Italia e la società che, in quella fase, si era interessata a lui aveva poi esplicitamente cambiato obiettivi di mercato".

Le parole di Oliviero al Corriere della Sera

In un intervista al "Corriere della Sera" ha parlato il rettore della Statale di Perugia Maurizio Oliviero, non indagato, nell’ambito dell’inchiesta sull’esame di Luis Suarez per l’ottenimento della cittadinanza italiana: “Una persona dello staff della Juventus, un mio amico che conosco da tempo, mi ha chiamato e mi ha detto che lo staff di Suarez si era rivolto al consolato di Barcellona e aveva bisogno di sapere se presso la mia università si potesse fare l’esame di italiano». All'affermazione della giornalista del Corriere, Fiorenza Sarzanini, che la persona secondo le indagini sarebbe Federico Cherubini (capo dell'area tecnica della Juve), il rettore replica: "Lo dirò ai magistrati". Oliviero, che si dichiara totalmente estraneo alla vicenda, spiega che il suo ruolo si è limitato a mettere in contatto la Juventus con l’Università per Stranieri di Perugia. Sull’eventualità di aver chiesto ai dirigenti dell’università di assecondare le richieste, Oliviero precisa: “Certamente a entrambi posso aver detto che poteva essere una bella occasione. Ma è la verità, perché davvero sarebbe stato un modo per fare pubblicità. Certo non potevo immaginare che sarebbe successo tutto questo. Spero che abbiano registrato anche le telefonate in cui io mi raccomando di fare le cose per bene, di sfruttare questa occasione importante". Su Fabio Paratici, Oliviero dichiara: "Mi chiamò due o tre giorni dopo l'esame per ringraziarmi delle informazioni che gli avevo dato". La conclusione del rettore è sulla vicenda nel suo complesso: "Ancora oggi non riesco a immaginare ci sia stata una cialtronata. Spero davvero per il buon nome dell'Università sia solo un grande equivoco"